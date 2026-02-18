togliere i social ai giovani con giovanna mascheroni

Giovanna Mascheroni spiega che il tentativo di vietare i social ai giovani nasce dalla preoccupazione per il loro benessere. In Australia, questa misura ha portato a un acceso dibattito tra genitori e esperti, che si chiedono se davvero protegga i ragazzi dai rischi online. Ora, altri paesi considerano di applicare restrizioni simili, ma ancora non ci sono risposte chiare sui risultati concreti di queste decisioni.

Dopo l'Australia, molti paesi del mondo vogliono vietare i social media alle persone minori di 15-16 anni: funziona? Molti paesi nel mondo vogliono vietare i social media agli adolescenti: l’Australia l’ha già fatto, ma decine potrebbero seguire.A Globo raccontiamo questo movimento mondiale contro i social, e cerchiamo di capire se i divieti possono funzionare, oppure no. Con Giovanna Mascheroni, sociologa dei media digitali, docente all’Università Cattolica di Milano e vice coordinatrice di EU Kids Online. I consigli di Giovanna Mascheroni– Il prezzo della connessione di Nick Couldry e Ulises A. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Anna Ferzetti: «Mia figlia di 13 anni è nata con Instagram. Vietarlo sarebbe come togliere il ciuccio a un neonato. Bisognerebbe studiare i social a scuola»Anna Ferzetti parla della figlia di 13 anni e dei social.

Social vietati sotto i 16 anni: può bastare una legge come quella australiana per restituire ai giovani «un’infanzia» e ai genitori la serenità?La recente normativa australiana che vieta l'uso dei social sotto i 16 anni solleva il dibattito sulla tutela dei minori online.

