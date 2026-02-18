TIM | dal 2026 rincaro di quasi 2€ sulle offerte mobile ma c’è un modo per evitarlo via SMS
TIM annuncia un aumento di quasi 2 euro al mese sulle offerte mobile a partire dal 1° aprile 2026. La causa è l’incremento dei costi di gestione, che spinge l’azienda a rivedere i prezzi. Tuttavia, i clienti possono evitare questo rincaro inviando un SMS entro una certa data, secondo le istruzioni ufficiali. L’operatore ha comunicato che il metodo gratuito permette di mantenere le tariffe attuali. La novità interessa le offerte ricaricabili, che vedranno un aumento automatico se non si agisce in tempo.
TIM, la Stangata di Quasi Due Euro e l’SMS per Evitare il Rincaro. A partire dal 1° aprile 2026, TIM aumenterà di 1,99 euro mensili il costo di alcune offerte mobili ricaricabili. L’azienda ha comunicato la modifica contrattuale ai clienti, offrendo al contempo la possibilità di evitare l’aumento tramite l’attivazione di servizi aggiuntivi o modifiche all’offerta, gestibili con un semplice SMS. La decisione, motivata da esigenze economiche, apre un dibattito sulla trasparenza delle offerte e sulla tutela dei consumatori. Un Contesto Economico in Evoluzione. La rimodulazione delle tariffe di TIM si inserisce in un contesto di crescente pressione economica sul settore delle telecomunicazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
