Tifosi e amici | Ha realizzato il sogno di tutti

I Tabanelli hanno vissuto il loro momento di gloria a Livigno, dove hanno realizzato un sogno che aspettavano da tempo. La famiglia era presente con mamma Lucia e papà Antonio, che hanno seguito ogni passo dei figli dalla seconda fila, lasciando spazio ai giovani protagonisti. Un dettaglio concreto: i genitori hanno accompagnato i Tabanelli fin dall’inizio della stagione, sostenendoli nelle competizioni.

Erano tutti a Livigno, i Tabanelli. C’era mamma Lucia, c’era papà Antonio. Sempre in seconda fila, i genitori, i riflettori lasciati giustamente ai figli. C’era Irene e ovviamente c’era Miro: il commovente abbraccio tra i due fratelli dopo l’ultimo salto di Flora è stata forse l’immagine più bella della gara. "Sono qui a tifare per lei, a sostenerla. So quanto vale" aveva detto prima della gara, e lo si è visto e sentito anche nelle parole di Flora per ringraziarlo: "Questa medaglia è arrivata anche grazie a lui, al suo sostegno, ai suoi consigli durante questi tre mesi difficili". La prima medaglia olimpica invernale modenese, mai un atleta originario della provincia di Modena aveva conquistato un podio nelle Olimpiadi bianche, è stata accolta come un enorme successo anche sul Corno alle Scale: non soltanto sulle piste che hanno visto crescere, sportivamente parlando, i fratelli Tabanelli, ma anche sul luogo del trionfo, a Livigno, dove per numero gli italiani lottavano coi tifosi cinesi, tantissimi a seguire la loro beniamina Gu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

