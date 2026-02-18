Tifosi della Lazio contestano il progetto Flaminio | la decisione per la Coppa Italia

Il dissenso tra i sostenitori della Lazio è tornato a riscaldarsi, con i gruppi organizzati che hanno deciso di proseguire la contestazione dopo la bocciatura del progetto di restyling dello stadio Flaminio. L’annuncio ufficiale annoda nuove forme di protesta in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, creando un clima acceso attorno a una partita cruciale per la tifoseria capitolina. Le sigle del tifo hanno comunicato la scelta di non entrare allo stadio per la prossima occasione competitiva, rimarcando la necessità di un coinvolgimento più significativo da parte della dirigenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lazio, protesta per il Flaminio: i tifosi contro il progetto. La decisione per la Coppa Italia! Il comunicatoI tifosi della Lazio protestano contro il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, deciso dalla società.

La protesta dei tifosi della Lazio continua: Olimpico vuoto anche per la semifinale di Coppa ItaliaPer il secondo match di fila, lo stadio Olimpico resta deserto, questa volta durante la semifinale di Coppa Italia.

