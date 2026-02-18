Tifosi Biglietti in vendita fino a domani alle 19 Per la trasferta possibilità di bus

I tifosi possono ancora acquistare i biglietti per la trasferta di venerdì sera, ma la vendita si ferma domani alle 19. La società ha annunciato che, oltre ai tagliandi, sarà possibile prenotare un bus per raggiungere lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Molti supporter stanno già prenotando i loro posti, sperando di non perdere l’occasione di seguire la squadra in trasferta.

Si chiuderà domani alle 19 la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Benito Stirpe di Frosinone, che venerdì' sera alle 20.30 accoglierà i tifosi azzurri per la gara valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B. I tagliandi sono disponibili online e presso tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di 16 euro. Per Empoli, inoltre saranno disponibili anche all'Unione Clubs Azzurri (via Della Maratona), dove si sta allestendo anche un bus per la trasferta. Per prenotarsi è possibile mandare un messaggio WhatsApp al 338 1273753, oppure scrivere all'indirizzo mail info@empoliclubs.