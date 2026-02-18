Testosterone antiaging? Ecco i pro e contro da conoscere

Il crescente uso di terapie ormonali per contrastare l'invecchiamento del testosterone ha portato a un aumento di trattamenti non autorizzati negli Stati Uniti e in Europa. Molti pazienti si rivolgono a queste soluzioni senza consultare medici, spinti dalla promessa di riacquistare energia e vitalità. Tuttavia, gli esperti avvertono sui rischi di questa pratica, che può comportare effetti collaterali gravi. Un esempio concreto è il caso di un uomo di 55 anni che ha iniziato a usare testosterone senza supervisione medica e ha sviluppato problemi cardiaci.

Sempre più spesso, soprattutto sui social network, il testosterone viene elevato a presunto elisir di giovinezza. Quello che un tempo era un farmaco destinato a patologie molto specifiche si sta rapidamente trasformando in un fenomeno culturale globale. Dagli Stati Uniti all'Europa, l'ormone viene sempre più spesso proposto come strumento per recuperare energia, forza fisica e vitalità, al di là delle indicazioni cliniche consolidate. Un trend che coinvolge uomini e donne che sperano di contrastare il declino fisiologico legato al passare degli anni. Ma gli esperti cosa dicono a riguardo? Leggi anche: Che effetto ha l'esercizio fisico sul testosterone? La risposta degli esperti Negli Stati Uniti il tema è tornato in auge nel dicembre 2025.