Terremoto in Italia epicentro vicino al centro abitato

Un terremoto ha colpito l’Emilia questa mattina, con l’epicentro vicino a un centro abitato nel Parmense. La causa sembra essere una faglia attiva nell’area, che ha provocato una scossa di lieve intensità. Le autorità hanno subito avviato controlli alle strutture pubbliche e private, mentre i residenti sono usciti in strada spaventati. Nessun danno grave è stato segnalato finora, ma la paura tra la popolazione resta alta. La scossa si è avvertita anche nelle zone limitrofe, mantenendo alta l’attenzione.

La terra torna a tremare, seppur lievemente, nel cuore dell'Emilia. Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi nel Parmense, destando l'attenzione dei sistemi di monitoraggio e della popolazione locale. L'epicentro del fenomeno tellurico è stato localizzato con precisione nel territorio di Langhirano, a una distanza di circa cinque chilometri dal centro abitato. I dettagli tecnici rilevati dall'Ingv. Secondo quanto rilevato dall' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento sismico non ha fortunatamente prodotto danni a persone o strutture, data la sua entità contenuta.