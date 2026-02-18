Terre d' Oltrepò in stato di insolvenza | chiesto il fallimento per la cooperativa di Broni

Il tribunale di Pavia ha ricevuto la richiesta di fallimento per la cooperativa Terre d’Oltrepò di Broni, a causa della sua grave insolvenza. La decisione arriva dopo che il commissario Luigi Zingone, nominato a agosto dal ministero dell’Industria e del Made in Italy, ha evidenziato come la cooperativa non riesca più a far fronte ai debiti. La situazione finanziaria si è aggravata negli ultimi mesi, portando alla decisione di chiedere l’apertura della procedura fallimentare. La vicenda riguarda una realtà che conta diversi soci e una lunga storia nel settore vinicolo.

Broni (Pavia), 18 febbraio 2026 – Per la cooperativa Terre d’Oltrepò è stato chiesto il fallimento. Il ricorso al tribunale di Pavia a causa dello stato d’insolvenza è stato depositato dal commissario Luigi Zingone, che era stato nominato in agosto dal ministero dell’industria e del Made in Italy. Dopo 6 mesi di analisi della situazione economica, la relazione commissariale nel descrivere l’evoluzione della crisi richiama in particolare una condizione di illiquidità che ha portato al mancato pagamento del secondo acconto ai soci conferitori a saldo della vendemmia 2024. Terre d’Oltrepò, è il mese decisivo: la super cooperativa veneta per uscire dalla crisi e darsi un futuro Tra revoche e blocchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terre d'Oltrepò in stato di insolvenza: chiesto il fallimento per la cooperativa di Broni Terre d’Oltrepò, l’ombra dello spezzatino: Collis vuole Casteggio e Broni, non La VersaI vertici di Collis Veneto Wine Group hanno incontrato ieri agricoltori di Casteggio, una delle principali zone di produzione della regione. Terre d’Oltrepò, spunta un acquirente per la cooperativa in liquidazioneUna fase di incertezza avvolge la cooperativa Terre d’Oltrepò di Broni, in provincia di Pavia, che si trova in liquidazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terre d'Oltrepò, chiesto il 'fallimento' della cooperativa: la Spa resta in piedi, a breve l'incontro coi soci; Cantina Terre d’Oltrepo verso l’isolvenza: Crisi irreversibile; Crisi Terre d’Oltrepò, l’amministratore unico della Spa convoca gli agricoltori soci; Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale crescono le aziende wine & food. Terre d’Oltrepò, tutte le opzioni sul tavolo per salvare la cooperativaLa società Losito e Guarini chiede un confronto «trasparente» sul futuro di Terre d’Oltrepò, includendo tutte le possibili soluzioni per garantirne la continuità produttiva. In campo anche la cooperat ... italiaatavola.net Terre d'Oltrepò cambia tutto. La cantina cooperativa si trasforma in una SpaMa non è l’unica novità. Di recente, Terre d’Oltrepò ha proceduto all’espulsione di alcuni soci per morosità o per aver violato l’obbligo di conferimento esclusivo di tutte le uve della propria ... gamberorosso.it MilanoPaviaTV - Canale78 Gli agricoltori della cantina sociale Terre d’Oltrepò sono stati convocati a un incontro con l’amministratore unico della società Giampaolo Cocconi (Terre d’Oltrepò S.P.A.) per “approntare e analizzare – si legge nella stringata nota in facebook