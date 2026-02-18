Terni Stefano Cecere in pole per il ‘super’ assessorato | Ancora non ho firmato Novità in arrivo per Stefania Renzi e Sergio Cardinali

Stefano Cecere è in corsa per il nuovo assessorato a Terni, ma ancora non ha firmato. La sua candidatura si aggiunge alla lista dei nomi in ballo per completare la giunta guidata da Stefano Bandecchi. La decisione definitiva si attende nelle prossime ore, mentre Cecere ha ribadito di essere pronto a mettere a disposizione della città le sue competenze. La seduta si svolge proprio in questi momenti e la scelta finale potrebbe arrivare a breve. La situazione resta in evoluzione.

Il sindaco mantiene numerose deleghe. A breve dovrebbe sciogliere le riserve sull’ultimo assessorato Un ‘super’ assessorato attende Stefano Cecere per completare la giunta a guida Stefano Bandecchi. A pochi minuti dall’inizio della seduta ha dichiarato: “Essere a disposizione della città”, aggiungendo di non aver “firmato nulla”. Nella seduta di Palazzo Spada si sono presentati in cinque, ossia le confermate Michela Bordoni e Alessandra Salinetti, oltre ai nuovi Paolo Tagliavento, Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio. Tuttavia, per Stefano Cecere è pronto un vero e proprio ‘super’ assessorato con deleghe ai lavori pubblici, manutenzioni, viabilità e urbanistica.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Chelsea, Rosenior svela: «Non ho ancora firmato, ma ho un accordo verbale con i club. Nelle prossime ore sarà ufficiale»Liam Rosenior ha dichiarato di aver raggiunto un accordo verbale con il Chelsea per la posizione di allenatore, anche se l’accordo ufficiale non è ancora stato firmato.

Terni, dalla rivoluzione alla ricostruzione: la nuova giunta di Stefano Bandecchi. Quattro novità e due confermeStefano Bandecchi ha formato la sua nuova giunta a Terni, dopo aver ricevuto il voto della maggioranza e deciso di cambiare alcune facce del governo locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.