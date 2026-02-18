Terni Stefano Cecere in pole per il ‘super’ assessorato | Ancora non ho firmato Novità in arrivo per Stefania Renzi e Sergio Cardinali
Stefano Cecere è in corsa per il ruolo di supervisore nella nuova giunta di Terni, guidata da Stefano Bandecchi. La sua nomina potrebbe arrivare a breve, ma lui stesso assicura di non aver ancora firmato nessun documento ufficiale. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri politici all’interno dell’amministrazione comunale. Intanto, si attendono novità anche per Stefania Renzi e Sergio Cardinali, che potrebbero entrare nelle rispettive caselle di potere. La situazione resta ancora in evoluzione e tutto dipende dalle prossime decisioni.
Il sindaco mantiene numerose deleghe. A breve dovrebbe sciogliere le riserve sull’ultimo assessorato Un ‘super’ assessorato attende Stefano Cecere per completare la giunta a guida Stefano Bandecchi. A pochi minuti dall’inizio della seduta ha dichiarato: “Essere a disposizione della città”, aggiungendo di non aver “firmato nulla”. Nella seduta di Palazzo Spada si sono presentati in cinque, ossia le confermate Michela Bordoni e Alessandra Salinetti, oltre ai nuovi Paolo Tagliavento, Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio. Tuttavia, per Stefano Cecere è pronto un vero e proprio ‘super’ assessorato con deleghe ai lavori pubblici, manutenzioni, viabilità e urbanistica.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, esordio in consiglio comunale per i nuovi assessori della giunta Bandecchi. E il sindaco rilancia la vertenza ospedaleIn apertura di seduta il primo cittadino è tornato a parlare del progetto per il nuovo polo sanitario cittadino e ha confermato la necessità di procedere attraverso un accordo di programma ... corrieredellumbria.it
Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscale. Lui accusa: «L'indagine fa schifo»A Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano ... roma.corriere.it
Scusate, avevamo scherzato. Il sesto assessore non è più Stefano Cecere, ma Sergio Anibaldi ( nella foto insieme al dirigente della Ternana Mangiarano). Si tratta del project manager del progetto stadio-clinica. A lui le deleghe di urbanistica, lavori pubblici, m facebook