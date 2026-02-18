Terni Pierluigi Spinelli | Temiamo che la nuova giunta possa avere ancora più difficoltà nel gestire i problemi reali della città
Pierluigi Spinelli, esponente del PD, ha criticato la nuova giunta di Terni di fronte alle sfide della città. La causa principale è la gestione dell’ospedale, che il sindaco Stefano Bandecchi usa come tribuna politica, secondo Spinelli. La sua preoccupazione riguarda il possibile peggioramento delle difficoltà locali, già evidenti nelle questioni di salute e servizi pubblici. Spinelli teme che la nuova amministrazione possa incontrare ostacoli maggiori nel affrontare i problemi quotidiani dei cittadini. La situazione rimane tesa, mentre si attendono risposte concrete.
Debutto per la nuova giunta comunale di Terni dell'amministrazione Stefano Bandecchi. Le dichiarazioni del capogruppo del Partito democratico Pierluigi Spinelli: "Sull'ospedale - punto fondamentale per la città e la regione - il sindaco cerca solo l'ennesimo palcoscenico e fa propaganda politica. Sulla nuova giunta quello che è stato annunciato è accaduto. Non crediamo siano in grado di affrontare le sfide complicate che attendono Terni. Anche a livello numerico sono pochi sei assessori, tra cui un vicesindaco con una sola delega. Temiamo che la nuova composizione possa creare ulteriori problemi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
