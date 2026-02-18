Ternana assenze ‘programmate’ alla ripresa e novità Rai Sport Dono ‘speciale’ ricevuto da Claudia Rizzo

La Ternana ha programmato assenze e novità in vista della ripresa degli allenamenti, dopo le vittorie recenti. La squadra si è riunita mercoledì 18 febbraio all’antistadio Giorgio Taddei, dove ha svolto esercizi tecnici e una sessione di partitelle a tema. Durante l’allenamento, Claudia Rizzo ha ricevuto un dono speciale, un gesto che ha suscitato sorpresa tra i presenti. La squadra punta a mantenere alta la concentrazione, preparandosi per le prossime sfide di campionato. La prossima seduta è già in programma per questa settimana.

Due vittorie meritatissime per riprendere la marcia. La Ternana si è ritrovata nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio, all'antistadio Giorgio Taddei, per svolgere una seduta tecnico-atletica conclusa con partitelle a tema. La presidente Claudia Rizzo ha assistito alla prima parte della sessione, mentre il direttore dell'area tecnica Diego Foresti alla seconda. Diverse le assenze 'programmate' in ottica della gestione dei calciatori, poiché l'unico infortunato è il capitano Marco Capuano. Non hanno partecipato alla seduta Pettinari, Martella e D'Alterio, oltre naturalmente al centrale difensivo.