Teodora le ragioni della sconfitta È completamente mancato l’attacco

L’Olimpia Teodora ha subito una sconfitta netta contro l’Anderlini Modena, che ha dominato la partita grazie alla freschezza e all’energia delle sue giovani atlete. La squadra di Rizzi ha faticato a trovare punti e non è riuscita a mettere sotto pressione le avversarie, che hanno sfruttato la loro velocità per imporre il ritmo. La mancanza di un attacco efficace ha reso difficile per le ragazze di casa resistere all’assalto delle giovani modenesi, che hanno dimostrato di avere un’ottima organizzazione e una grande determinazione. La partita si è conclusa con un risultato che riflette bene le diffic

Pesante e inaspettato rovescio dell' Olimpia Teodora nella 15a giornata del campionato di B1. Le ragazze di Rizzi sono state travolte dalla giovanissima vitalità delle juniores dell' Anderlini Modena, penultima in classifica, tradizionale "fabbrica" di atlete futuribili, selezionate con cura in tutta Italia e preparate ad una carriera da giocatrici professioniste. La squadra ravennate si è ben espressa in ricezione e, a tratti, in difesa, ma è mancata nel gioco d'attacco, dove ha fatto registrare percentuali molto basse, imbrigliata da un'Anderlini che ha sfruttato a muro le doti fisiche delle proprie atlete e una tenace difesa a terra, decisamente inaspettata.