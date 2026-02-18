Il 47enne ha confessato di aver afferrato la bambina durante l’interrogatorio davanti al gip, spiegando di non capire il motivo del suo gesto. Secondo quanto riferito, l’uomo ha tentato di portare via la piccola alla madre, afferrandola per un braccio. Dopo aver ammesso il suo atto, ha scelto di non rispondere alle altre domande. La scena si è svolta in tribunale, dove l’uomo si è mostrato visibilmente turbato. La madre della bambina era presente, visibilmente preoccupata.

L’INTERROGATORIO. Il 47enne davanti al gip ha ammesso di averla presa per un braccio, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Non so perché, non sapevo se fosse una bimba o un peluche». Ha ammesso di aver afferrato la bimba di un anno e mezzo mentre usciva dall’Esselunga di via Corridoni a Bergamo con la manina stretta in quella della mamma, ma non ha saputo spiegare il perché di quel gesto, arrivando a dire di non sapere neppure se si trattasse di una bambina o di un peluche. Poi ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Davanti al giudice per le indagini preliminari Michele Ravelli, il romeno classe 1979, arrestato sabato 14 febbraio all’ora di pranzo per il tentato sequestro aggravato, ha inizialmente risposto alle domande, assistito da un interprete e dal difensore Erica Pasinetti, alla presenza della pm titolare del fascicolo Giulia Angeleri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tentò di strappare la piccola alla mamma, parla il 47enne: «Non so perché l'ho fatto», poi il silenzio

Bergamo, tenta di strappare una bimba alla madre: arrestato, la piccola feritaA Bergamo, un uomo ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo, provocando una ferita alla piccola, perché voleva portarla via alla madre.

