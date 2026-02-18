L’uomo arrestato per tentato rapimento di una bambina a via Corridoni ha parlato ieri con il giudice in carcere. Durante l’udienza, non è stata ancora presa una decisione definitiva sulla sua detenzione o sull’eventuale rilascio. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti, soprattutto perché l’uomo si trovava già sotto osservazione per altri reati.

VIA CORRIDONI. Sentito in carcere dal magistrato, che non ha sciolto la riserva su convalida e misura cautelare. Ha scelto di parlare, assistito da un interprete, davanti giudice per le indagini preliminari, il romeno 47enne che, sabato all’ora di pranzo, ha tentato di strappare dalle mani della mamma una bimba di un anno e mezzo all’uscita dell’Esselunga di via Corridoni. Ha risposto, ma pare senza dare reali spiegazioni di quel gesto che, in ogni caso, è e resta insensato. Per ora c’è riserbo su quanto dichiarato dall’uomo, che nella mattinata del 17 febbraio è stato appunto sentito in carcere dal giudice Michele Ravelli, alla presenza dell’avvocato difensore Erica Pasinetti e della pm titolare del fascicolo, Giulia Angeleri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tentato rapimento della bambina: l’uomo arrestato risponde al giudice, che lo tiene in carcere

