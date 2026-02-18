Tentata truffa aggravata ad Eboli si spaccia per il nipote per derubarlo | arrestato

Un uomo di Napoli, F.C., ha tentato di truffare un anziano ad Eboli fingendosi il suo nipote, e questo ha portato all’arresto. L’episodio si è verificato lunedì, quando il truffatore si è introdotto nell’abitazione dell’anziano e ha convinto la vittima a consegnargli oro e denaro, approfittando della sua fiducia.

Ennesima tentata truffa ad Eboli. Lunedì, un uomo del napoletano, F.C. le sue iniziali, spacciandosi per nipote di un anziano, si è fatto consegnare oro e denaro che il malcapitato aveva in casa. Tuttavia, la vittima, insospettita, ha contattato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno sorpreso F.C. in possesso della refurtiva, per un valore di alcune centinaia di euro. Il malvivente, dunque, é stato arrestato per truffa aggravata.