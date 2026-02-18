Tenta rapire bimbo in market arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Caivano, Napoli, dopo aver tentato di portare via un bambino nel supermercato. La polizia lo ha fermato subito dopo che il bambino aveva gridato e attirato l’attenzione dei passanti. Nei giorni scorsi, a Bergamo, si era verificato un episodio simile che aveva suscitato grande scalpore tra i cittadini.

11.37 Arrestato un 45enne per tentato rapimento di un bambino in un supermercato a Caivano (Napoli). Giorni fa analogo episodio a Bergamo. Due donne, con i loro bambini di 5 e 8 stavano per uscire dal supermercato quando un uomo ha detto: "Questo non è tuo figlio, dammelo!", e ha tentanto di afferrare il bimbo di 5 anni che, spaventato, urlava "Mamma"! Sono intervenute l'amica e la cassiera e l'uomo è fuggito. Pare fosse ubriaco. Poi, preso con l'accusa di "tentato sequestro di persona". E' un ghanese con precedenti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

