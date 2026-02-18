Tenta di rapire una bambina a Bergamo ora dice | Pensavo fosse un peluche

Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e incensurato, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo a Bergamo, ma ora afferma di averla scambiata per un peluche. L’incidente si è verificato sabato scorso all’ingresso di un supermercato Esselunga in via Corridoni. La polizia ha fermato l’uomo sul posto e lo ha portato in carcere, dove resta in custodia. La famiglia della bambina è ancora sotto shock per quanto accaduto. L’uomo ha spiegato il suo gesto con questa motivazione insolita.

Resta in carcere l'uomo di 47 anni, senza fissa dimora e incensurato, accusato del tentato rapimento di una bambina di un anno e mezzo avvenuto sabato scorso all'ingresso del supermercato Esselunga di via Corridoni, a Bergamo. La decisione è stata presa dal gip Michele Ravelli, che ha convalidato l'arresto del cittadino romeno, il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida. Assistito da un interprete, poiché in italiano riuscirebbe a pronunciare soltanto la parola "così", e dal difensore, l'avvocato Erica Pasinetti, alla presenza della pm titolare dell'indagine, Giulia Angeleri, l'uomo non ha chiarito le ragioni del gesto.

