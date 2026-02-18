Tenta di rapire una bambina a Bergamo ora dice | Pensavo fosse un peluche
Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e incensurato, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo a Bergamo, ma ora afferma di averla scambiata per un peluche. L’incidente si è verificato sabato scorso all’ingresso di un supermercato Esselunga in via Corridoni. La polizia ha fermato l’uomo sul posto e lo ha portato in carcere, dove resta in custodia. La famiglia della bambina è ancora sotto shock per quanto accaduto. L’uomo ha spiegato il suo gesto con questa motivazione insolita.
Resta in carcere l’uomo di 47 anni, senza fissa dimora e incensurato, accusato del tentato rapimento di una bambina di un anno e mezzo avvenuto sabato scorso all’ingresso del supermercato Esselunga di via Corridoni, a Bergamo. La decisione è stata presa dal gip Michele Ravelli, che ha convalidato l’arresto del cittadino romeno, il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida. Assistito da un interprete, poiché in italiano riuscirebbe a pronunciare soltanto la parola “così”, e dal difensore, l’avvocato Erica Pasinetti, alla presenza della pm titolare dell’indagine, Giulia Angeleri, l’uomo non ha chiarito le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Tentato rapimento di una bambina a Bergamo, la difesa dell'uomo arrestato: "Non sapevo se fosse un peluche"Emil Mortu, arrestato il 14 febbraio a Bergamo, ha tentato di portare via una bambina di 7 anni, confondendola con un peluche.
Tentato rapimento a Bergamo, l'uomo al gip: "Pensavo fosse un peluche”A Bergamo, un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una donna, credendo erroneamente che fosse un peluche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tenta di rapire una bimba, i genitori: 'Siamo scossi, abbiamo avuto paura'; Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore. Il video; Bergamo, tenta di rapire una bambina e le rompe un femore: arrestato; Aggredisce e tenta di rapire una bimba di 1 anno e mezzo al supermercato, arrestato a Bergamo.
Tenta di rapire una bambina: «Non so perché l'ho fatto, pensavo fosse un peluche». L'uomo resta in carcere: voleva tornare in RomaniaL'uomo di 47 anni senza fissa dimora e incensurato che sabato scorso ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendole un ... msn.com
Tenta di rapire una bimba al supermercato dalle braccia della madre. I genitori: «Siamo scossi e abbiamo avuto paura»Ha tentato di strapparla dalle mani della mamma con violenza. In pochissimi, concitati, attimi. Sono le 13 del 14 febbraio quando le telecamere puntate davanti alle porte scorrevoli ... ilmattino.it
Tenta di rapire un bambino al supermercato: parlano il carabiniere Stefania Posata, siciliana, da quattro anni in servizio a Caivano come primo incarico. Video di Marco Di Caterino #caivano #tentatorapimento #ilmattino facebook
Tenta di rapire un bimbo di 5 anni in un supermercato, arrestato. Il video x.com