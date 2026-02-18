Tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato 45enne arrestato a Caivano

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Caivano dopo aver tentato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato. Secondo le testimonianze, il sospetto si sarebbe avvicinato al piccolo mentre era con la madre, tentando di trascinarlo via. I clienti presenti hanno subito chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. Il 45enne è stato fermato poco dopo e portato in caserma. La polizia sta ancora indagando sulle motivazioni di questo gesto improvviso.

NAPOLI (ITALPRESS) – Arrestato dai carabinieri un 45enne, che avrebbe tentato di rapire un bambino in supermercato. E' accaduto a Caivano, in provincia di Napoli. Pochi giorni fa un analogo episodio era accaduto a Bergamo. I carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno raggiunto un supermercato in via Atellana, dove poco prima due donne erano con i loro bambini per fare la spesa. Stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo, un 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti, si è avvicinato a loro. "Questo non è tuo figlio, dammelo!", avrebbe detto l'uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni, tentando di prenderlo in braccio.