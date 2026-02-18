Tenta di forzare il distributore di preservativi si ferisce e viene arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Marano dopo aver provato a forzare il distributore di preservativi di una farmacia. Durante il tentativo, si è ferito alle mani, rendendo evidente che non era la prima volta che cercava di aprire la macchina. I passanti hanno chiamato le forze dell’ordine, attirando l’attenzione sulla scena. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno fermato il giovane, che ora si trova in custodia. La polizia ha confermato che si tratta di un episodio isolato.

