Tennis Sinner | Era importante vincere ora alzare il livello

Jannik Sinner ha spiegato che la sua vittoria a Roma è stata determinata da un calo di ritmo e fiducia nel secondo set, ma ha trovato forza nella lotta. Durante il match, l’avversario ha commesso alcuni errori che gli hanno permesso di recuperare. Il giovane tennista italiano ha sottolineato l’importanza di questa vittoria per migliorare il suo livello di gioco. Ora, Sinner si concentra sui prossimi incontri, deciso a mantenere alta la concentrazione. La partita si è conclusa con un risultato positivo per il talento azzurro.

Roma, 18 feb. (askanews) – "Ho perso un po' di ritmo e fiducia nel 2° set, ho cercato di lottare e lui mi ha aiutato con un paio di errori". Così Jannik Sinner dopo aver conquistato i quarti di finale del torneo di Doha. "Bisogna cercare modi differenti di vincere le partite, ora devo alzare il livello. Cerco di fare del mio meglio e giocare il mio miglior tennis, non guardo la classifica perché tutti giocano ad alta intensità. Giocano più liberi. Sono contento di come ho cominciato", ha affermato.