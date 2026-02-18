Tennis quinto giorno di gare all' Open Autovenezia

Il quinto giorno di gare all’Open Autovenezia è iniziato con molte sfide sul campo del Tc Mestre, dove 131 tennisti si sono sfidati sotto la direzione di Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso. La competizione continua a catturare l’attenzione degli appassionati, con match che promettono sorprese e spettacolo.

Unico big veneziano in gara è l'altinate Riccardo Parravicini (2.4) che debutta alle ore 15 Giorno cinque dell'Open Autovenezia, in corso al Tc Mestre con 131 giocatori coordinati da Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso. Le gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, hanno inizio alle ore 15 con termine alle ore21 circa. Le prime gare dei tabelloni principali svoltesi nella giornata di martedì hanno promosso i seguenti giocatori. Nel maschile avanzano: il 2.5 mantovano Tommaso Ferrari che lascia soltanto tre game al 2.4 savonese under 18 Federico Dallan; il bassanese Mattia Bille (2.6) che supera dopo un incontro strepitoso di quasi 3 ore il veronese 2.