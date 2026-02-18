Tennis italiano Fonio racconta | minacce e scommesse tossiche un allarme per il circuito e le famiglie

Giovanni Fonio, tennista italiano di 27 anni, ha denunciato le minacce e le scommesse tossiche che colpiscono il circuito. Il giocatore rivela di aver ricevuto pressioni e di aver assistito a comportamenti rischiosi legati alle scommesse, che mettono a rischio la sua carriera e le famiglie coinvolte. Fonio si confronta con il sogno di partecipare a uno Slam nel 2026, ma sottolinea come queste problematiche minaccino anche il futuro di giovani promesse e appassionati. La questione resta calda e preoccupante nel mondo del tennis italiano.

Fonio: tra sogno Slam e l'incubo delle scommesse, un grido d'allarme dal tennis italiano. Giovanni Fonio, tennista italiano di 27 anni, insegue il sogno di qualificarsi per un torneo del Grande Slam nel 2026, ma lancia un allarme preoccupante sulla crescente tossicità delle scommesse nel mondo del tennis. Il giocatore di Novara denuncia minacce e insulti che hanno superato ogni limite, arrivando a coinvolgere le sue familiari, e chiede un intervento urgente per tutelare gli atleti. Una carriera in crescita, tra alti e bassi. Il percorso di Fonio nel circuito tennistico è caratterizzato da una costante ricerca di miglioramento.