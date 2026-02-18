Tempesta Pedro verso l’Italia | piogge intense neve sulle Alpi e venti fino a 100 km h

La tempesta Pedro, causata da una nuova perturbazione atlantica, si avvicina all’Italia, portando piogge intense e neve sulle Alpi. Secondo i meteorologi di Meteo POP, tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, venti fino a 100 kmh colpiranno le zone settentrionali e centrali del paese. Le precipitazioni più forti interesseranno le regioni alpine e le aree costiere, creando possibili disagi. Le autorità si preparano a gestire le conseguenze di questa perturbazione che si avvicina rapidamente. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Una nuova perturbazione atlantica, la numero 11 di febbraio e nominata Tempesta Pedro nell'ambito dello storm naming europeo, si prepara a interessare l'Italia tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026. Dopo una breve tregua, il tempo tornerà a peggiorare in modo diffuso, con precipitazioni a tratti intense, nevicate abbondanti in montagna e venti burrascosi su gran parte dei mari italiani. Secondo le analisi sinottiche attuali, il fronte freddo associato a Pedro inizierà a influenzare il versante occidentale già dalla serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, per poi estendersi al Centro-Nord nella giornata di giovedì e successivamente anche al Sud.