Telese Terme successo per la prima gara dei Giochi Universitari di Pallavolo al PalaLagni

Tempo di lettura: 2 minuti Con grande soddisfazione e orgoglio, il Comune di Telese Terme comunica che il PalaLagni ha ospitato la prima partita di pallavolo dei Giochi Universitari, che ha visto confrontarsi la rappresentativa del CUS Unisannio contro l'omologa del CUS Tor Vergata. La giovane formazione sannita, pur cedendo con il punteggio di 3-0, ha ben figurato, soprattutto considerando che gli atleti selezionati hanno avuto la possibilità di svolgere soltanto due allenamenti congiunti prima della competizione. "Resta il piacere, come città – dichiara il Sindaco Giovanni Caporaso – di poter contare su strutture sportive capaci di attrarre eventi di alto profilo.