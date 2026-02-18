Telese protagonista ai Giochi Universitari | al PalaLagni la prima partita di pallavolo

Telese si distingue ai Giochi Universitari quando il PalaLagni ha accolto la prima partita di pallavolo tra i giovani talenti del CUS Unisannio e del CUS Tor Vergata. La partita, molto combattuta, ha visto i ragazzi sanniti impegnarsi con entusiasmo sotto gli occhi di un pubblico appassionato. Il match si è svolto in un’atmosfera vivace e carica di energia, portando il nome di Telese alla ribalta tra le città che ospitano eventi sportivi di livello nazionale.

"Resta il piacere, come città – dichiara il Sindaco Giovanni Caporaso – di poter contare su strutture sportive capaci di attrarre eventi di alto profilo. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, della presenza, tra le fila del CUS Benevento, di due atleti tesserati con la società Pallavolo Telese: Pio Valentino e Francesco Fuschini, quest'ultimo di Telese". Sull'impegno dell'Amministrazione interviene anche il Vicesindaco Vincenzo Fuschini, con delega ai Lavori Pubblici: "In questi cinque anni abbiamo lavorato con determinazione per migliorare le nostre strutture sportive. Nei prossimi anni, qualora saremo riconfermati, contiamo di intercettare importanti finanziamenti per ampliare ulteriormente l'offerta e innalzare la qualità degli impianti a servizio della comunità".