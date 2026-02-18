Teatro Sannazaro in cenere

Alle 6.05 un incendio devastante ha distrutto il Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni ingenti alla storica struttura. Le fiamme si sono scatenate nel quartiere di Chiaia, una zona nota per le sue boutique eleganti e i caffè alla moda, lasciando dietro di sé macerie e un senso di perdita tra i residenti.

NAPOLI Finisce in cenere la "bomboniera" di Napoli. Alle 6.05 un incendio violentissimo divampa nel cuore di Chiaia, quello che i napoletani chiamano da sempre il "salotto buono". Le colonne di fumo si alzano, come corvi neri, nel cielo sopra il lungomare, visibili a chilometri di distanza. A bruciare è il teatro Sannazaro, una delle istituzioni culturali più amate e longeve della città: una struttura neoclassica-rococò che aveva attraversato incolume più di un secolo e mezzo di storia, guerre, terremoti, epidemie, trasformazioni urbane. Stavolta però non c'è scampo. L'allarme scatta con rapidità.