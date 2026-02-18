Teatro Sannazaro il ministro | Lo ricostruiremo Ipotesi Mediterraneo per la stagione in corso

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato Napoli dopo l’incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro, causando danni ingenti alla storica struttura. La causa dell’incendio sembra ancora sconosciuta, ma il ministro ha assicurato che il governo si impegnerà a ricostruire il teatro. Giuli ha parlato di un progetto ambizioso e ha annunciato possibili collaborazioni con il Mediterraneo per la stagione teatrale in corso. La città aspetta dettagli sul piano di ricostruzione e i tempi di intervento.

Alessandro Giuli promette il massimo impegno del Governo ma non indica né cifre, né date. Il sindaco Manfredi: "Abbiamo offerto ai gestori il teatro della Mostra d'Oltremare" Non ci sono cifre, non ci sono date. Quello che il ministro della Cultura Alessandro Giuli è venuto a promettere a Napoli dopo la distruzione del Teatro Sannazaro a causa di un incendio è “.il massimo impegno del Governo e di tutte le altre istituzioni per ricostruire un meraviglioso luogo della cultura napoletana”. Giuli ha prima voluto visitare il luogo del disastro, dove ha incontrato e abbracciato i gestori del Sannazaro Lara Sansone (nipote di Luisa Conte) e Sasà Vanorio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuitoNella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli. Napoli, incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro, in pieno centro: la cupola crollata sulla platea. L'ipotesi di un cortocircuitoUn incendio a Napoli ha provocato il crollo della cupola dello storico teatro Sannazaro, situato nel cuore di Chiaia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: Tornerà a splendere. Oggi il ministro a Napoli; Teatro Sannazaro, Giuli sente Manfredi; Napoli, Sannazaro distrutto dalle fiamme. Il prefetto: Domani visita del ministro Giuli; Incendio al Teatro Sannazaro: danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro. Il teatro Sannazaro, la bomboniera di Napoli divorata da un incendio, tornerà a splendere. Promessa di sindaco e ministroTeatro Sannazaro di Napoli: martedì all’alba un incendio l’ha distrutto; Comune e Governo lo rimetteranno in piedi. blitzquotidiano.it Teatro Sannazaro, il ministro: Lo ricostruiremo. Ipotesi Mediterraneo per la stagione in corsoAlessandro Giuli promette il massimo impegno del Governo ma non indica né cifre, né date. Il sindaco Manfredi: Abbiamo offerto ai gestori il teatro della Mostra d'Oltremare ... napolitoday.it Le lacrime e il dolore dei proprietari del Teatro Sannazaro. #ilmattino #sannazaro #teatro #napoli facebook Il Teatro #Sannazaro distrutto da un incendio, "bruciato un pezzo di #Napoli . Il sindaco #Manfredi: è una ferita per tutta la città x.com