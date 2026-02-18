Teatro Sannazaro i ' custodi' | Per dipendenti senza lavoro speriamo in aiuto istituzioni
Il Teatro Sannazaro ha subito un colpo dopo che, senza preavviso, sono stati licenziati i custodi che si occupavano dell’edificio. La mancanza di una gestione ufficiale ha lasciato questi dipendenti senza lavoro, sperando ora in un intervento da parte delle istituzioni. I custodi, che da anni si prendevano cura del teatro, chiedono un sostegno concreto per poter continuare a mantenere vivo il luogo. La loro situazione mette in evidenza le difficoltà di un patrimonio culturale senza una guida stabile.
“Il Teatro Sannazaro non ha proprietari né gestori, noi eravamo custodi di uno spazio che apparteneva a tutti. E il fatto che la gente lo abbia capito, vuol dire che ha capito il senso del teatro”. Lo afferma Salvatore Vanorio, marito di Lara Sansone, insieme gestori del teatro Sannazaro di Napoli, a margine di una riunione in Prefettura, alla presenza del ministro Giuli, sul rogo che ha distrutto la struttura il 17 febbraio 2026. Resta inoltre la preoccupazione per le conseguenze occupazionali per i dipendenti del teatro: “Ci sono una settantina di persone tra maestranze e lavoratori, perché voi vedete solo quello che va in scena: la famiglia del teatro è composta da maschere, tecnici, costumisti, scenografi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Napoli, incendio al teatro Sannazaro: danni per 60-70 milioni di euro. I proprietari alle istituzioni: “Non ci abbandonate”Un incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, causando danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro.
