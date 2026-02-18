Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha visitato il teatro Sannazaro, colpito da un incendio ieri sera, per avviare il restauro. La visita si è svolta in via Chiaia, dove Giuli ha parlato con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e con il comandante dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano. L’obiettivo è valutare i danni e iniziare le pratiche di recupero. Giuli ha assicurato che il processo di messa in sicurezza partirà a breve. La decisione finale sui lavori arriverà nei prossimi giorni.

AGI - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, accompagnato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, è arrivato in via Chiaia, e, accolto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha compiuto un sopralluogo solo esterno al teatro Sannazaro andato a fuoco ieri. Il ministro poi sarà in prefettura per una riunione. Con il ministro ci sono anche Lara Sansone, proprietaria e direttore del teatro, e il marito. "Abbiamo iniziato a stabilire un percorso che ci porterà attraverso la cooperazione con i gestori, proprietari del Teatro Sannazaro, come istituzioni locali e nazionali, a raggiungere il prima possibile l'obiettivo di restaurare e rigenerare il teatro". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Teatro Sannazaro, Giuli: "Iniziato il percorso per il restauro"

Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: “Tornerà a splendere”. Oggi il ministro a NapoliIl teatro Sannazaro di Napoli è stato completamente distrutto da un incendio che ha lasciato solo macerie e un odore intenso di bruciato.

Teatro Sannazaro, ministro Giuli incontra i proprietariIl ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato al Teatro Sannazaro di Napoli, dopo che un incendio scoppiato all’alba ha causato ingenti danni alla struttura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.