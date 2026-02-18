Teatro alla Sala Cutu va in scena Down la forza di un amore

Venerdì 20 febbraio alle ore 21, all’interno della rassegna Incroci Teatrali, la Sala Cutu di Perugia ospiterà lo spettacolo “Down, la forza di un amore”, per la regia di Michele Comite. Prodotto da Collettivo Clochart, e con le coreografie di Hillary Alinghieri, DOWN vede in scena, oltre allo stesso Comite, Giorgia Benassi e Viviana Pacchin. La storia narra della paura di una madre di mettere al mondo una figlia con la Sindrome di Down e del coraggio di una figlia di affrontare le paure a cui la vita la sottopone. “Down” non è solo una storia di paura e coraggio ma è anche una storia d’amore, fatta di pazienza e di ascolto dove la bellezza giace nelle carezze e nei silenzi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Teatro: a Momo va in scena "Trenta secondi d'amore"Questa sera il teatro di Momo ospita lo spettacolo

Al Teatro del Fuoco va in scena ‘Forza Venite Gente’Il 17 dicembre alle 21, al Teatro del Fuoco, va in scena ‘Forza Venite Gente’, un musical italiano dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi.

