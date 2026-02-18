Teatro | a Pernate in scena la commedia Fregi e difetti

Sul palco del Teatro Sant’Andrea di Pernate torna la Compagnia Filodrammatica Orenese. Ottavo appuntamento per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali: sabato 21 febbraio alle 21.15 in via Turbigo 8 il gruppo di Oreno di Vimercate porta in scena la commedia "Fregi e difetti" di Diego Fasano e Massimo Perrone che firma anche la regia. Il cast: Antonio Falconieri, Rosanna Tommasone, Sergio Modesto, Sonia Di Menna, Lorenzo Moreo, Raffaella Cortellazzi, Rosy Giacomelli, Laura Beretta, Manuel Mietto, Claudio Germani, Elena Pozzoli e Remo Di Martino. Una intera famiglia viene convocata dal "padre padrone" nella loro bellissima casa al mare con il segreto intento di decidere, fra i suoi tre figli, a chi affidare la propria casa di moda.🔗 Leggi su Novaratoday.it

