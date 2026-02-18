Teatro | a Pernate in scena la commedia Fregi e difetti
Sul palco del Teatro Sant’Andrea di Pernate torna la Compagnia Filodrammatica Orenese. Ottavo appuntamento per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali: sabato 21 febbraio alle 21.15 in via Turbigo 8 il gruppo di Oreno di Vimercate porta in scena la commedia "Fregi e difetti" di Diego Fasano e Massimo Perrone che firma anche la regia. Il cast: Antonio Falconieri, Rosanna Tommasone, Sergio Modesto, Sonia Di Menna, Lorenzo Moreo, Raffaella Cortellazzi, Rosy Giacomelli, Laura Beretta, Manuel Mietto, Claudio Germani, Elena Pozzoli e Remo Di Martino. Una intera famiglia viene convocata dal "padre padrone" nella loro bellissima casa al mare con il segreto intento di decidere, fra i suoi tre figli, a chi affidare la propria casa di moda.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Teatro: a Pernate la commedia brillante "Il marito in collegio"
Teatro: a Pernate va in scena "L'aereo più sfigato del mondo"Sabato sera il Teatro Sant'Andrea di Pernate ospita la commediaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LA FILODRAMMATICA ORENESE TORNA AL TEATRO DI PERNATE; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 14 e 15 febbraio; Incontro con i Carabinieri alla scuola primaria di Santa Cristina; STATUA DI SAN CARLO: DUE VISITE GUIDATE PER LA RIAPERTURA.
A Pernate torna il teatro: Classe di ferro al Sant’Andrea con La MarmottaDopo la pausa natalizia riprende la stagione 2025-2026 del Teatro Sant’Andrea di Pernate con un cambio di programma. Il cartellone dedicato ai gruppi amatoriali, promosso dallo staff di volontari che ... lavocedinovara.com
Pernate, al teatro Sant’Andrea va in scena La verità su FreudÈ sold out il ritorno della compagnia novarese Teatro Instabile a Pernate. Sabato 11 marzo alle 21.15 sarà sul palco del Teatro Sant’Andrea protagonista della rassegna dedicata ai gruppi amatoriali: ... lavocedinovara.com
PORTAVOCE DI PERNATE incontro pubblico del 30 gennaio presso il Teatro Pernate. L' articolo pubblicato sul Corriere di Novara di oggi 5 febbraio facebook