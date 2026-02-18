Team Sprint Bronzo | Barp e Pellegrino Regalano la 25a Medaglia

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella staffetta di sci di fondo a Milano Cortina 2026, portando l’Italia a totalizzare 25 medaglie ai Giochi. La gara si è svolta sotto una pioggia battente, che ha complicato le condizioni per tutti gli atleti. I due azzurri hanno dimostrato resistenza e velocità, sfiorando il secondo posto in una corsa combattuta fino all’ultimo chilometro. La medaglia è arrivata dopo una fase finale appassionante, che ha coinvolto anche le squadre norvegesi e svedesi.

Grande prova degli azzurri Elia Barp e Federico Pellegrino nella team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con un bronzo che porta a 25 il numero totale delle medaglie italiane ai Giochi. Oro alla Norvegia con un super Johannes Klaebo che domina la finale insieme al compagno di squadra, argento agli USA mentre l'Italia sale sul terzo gradino del podio con una prestazione straordinaria che conferma la crescita del movimento.