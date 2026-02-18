Taylor Swift si è mostrata nel video di presentazione della squadra di pattinaggio degli Stati Uniti, motivata dal desiderio di incoraggiare gli atleti prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. La cantante ha registrato un messaggio di supporto, che è stato poi trasmesso durante la cerimonia di apertura, portando un tocco di colore e entusiasmo alle competizioni.

Taylor Swift ha condiviso il suo sostegno alla squadra di pattinaggio degli Stati Uniti impegnata nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Nella giornata del 16 febbraio, il team USA ha pubblicato un video su Instagram nel quale annunciava le Blade Angels, e dove appariva la popstar che presentava le tre atlete olimpiche: Amber Glenn, Alysa Liu ed Isabeau Levito. Il video inizia con la silhouette di ogni pattinatrice artistica, mentre la Swift, annuncia: “Signore e signori, vorrei presentarvi Amber, Alysa e Isabeau”. La voce di Opalite definisce le donne “tre showgirl americane sul ghiaccio”, un omaggio al suo ultimo album The Life of A Showgirl, aggiungendo che le loro storie “ vi conquisteranno il cuore”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift è apparsa nel video di presentazione della squadra olimpica di pattinaggio degli Stati Uniti

