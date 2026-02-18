Taranto chiama | il film inchiesta sull' Ilva torna dove tutto è iniziato
Taranto Chiama è stato presentato al Parlamento Europeo e ha partecipato a diversi Festival (tra i molti altri anche CinemAmbiente – Environmental Film Festival di Torino e AntropoCine Film Fest, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma) e oggi approda nel capoluogo giuliano, tornando al luogo della sua genesi. È dalla Ferriera di Servola, abbattuta nel 2022, infatti, che comincia il viaggio della regista, tra verità, scienza e diritti. Il film racconta una vicenda di portata internazionale che parla di sviluppo, diritti e futuro. Lo fa attraverso dati scientifici e testimonianze dirette, offrendo alla comunità uno spazio di riflessione consapevole e di confronto - afferma la regista Rosy Battaglia.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Milan: Allegri torna dove tutto è iniziatoVenerdì sera l’Arena Garibaldi si prepara a vivere una serata speciale.
Bobo Vieri torna a Prato e ricorda il nonno Enzo. “E’ iniziato tutto da qui”Bobo Vieri torna a Prato per ricordare il nonno Enzo, che gli ha trasmesso la passione per il calcio.
Lavoro o Salute Il Ricatto dell’ILVA
Argomenti discussi: Taranto Chiama: il docu-film di Rosy Battaglia al Cinema Ariston; Bracciano: col libro Malesangue a Che fine ha fatto la politica? voce a Raffaele Cataldi operaio dell’Ilva di Taranto; Maurizio Lastrico, l’acrobata della parola; Taranto Chiama: il docu-film di Rosy Battaglia al Cinema Ariston.
Taranto chiama: il film inchiesta sull'Ilva torna dove tutto è iniziatoAlla proiezione del film seguirà un confronto pubblico, al quale parteciperanno la regista e alcuni attori del documentario; dopo l’introduzione de La Cappella Underground, il dibattito sarà moderato ... triesteprima.it
Taranto Chiama: il docu-film di Rosy Battaglia al Cinema AristonVenerdì 20 febbraio 2026, alle ore 18.00, al Cinema Ariston di Trieste – a cura de La Cappella Underground e di Articolo 21 – sarà proiettato Taranto Chiama, film-inchiesta della regista e giornalista ... triestecafe.it
Taranto Chiama: il docu-film di Rosy Battaglia al Cinema Ariston facebook