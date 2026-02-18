Tabellone Champions 2026 | la strada per gli ottavi e le possibili rivali delle italiane

Il tabellone della Champions 2026 si svela con le squadre che cercano di superare gli ostacoli verso gli ottavi e le possibili avversarie delle italiane. La fase a gironi sta entrando nel vivo e già si intravedono incontri decisivi, come quello tra il Real Madrid e il Manchester City, che potrebbe influenzare le sorti di molti club. Le squadre italiane, tra cui Juventus e Napoli, si preparano ad affrontare sfide importanti per avanzare nel torneo.

Il sipario sulla Champions League 20252026 si alza su uno scenario di rara intensità, dove le potenze del calcio continentale iniziano a delineare il percorso che condurrà alla finale di Monaco di Baviera. Dopo le prime vibranti sfide d'andata, la griglia dei playoff ha già emesso verdetti parziali pesantissimi, mettendo a nudo le difficoltà di alcune big e rilanciando le ambizioni di outsider mai così agguerrite. Per le compagini italiane, il cammino si preannuncia come un'ascesa impervia: se la Juventus e l' Atalanta sono chiamate a ribaltare passivi onerosi tra le mura amiche, l' Inter si prepara al debutto nel gelo norvegese con l'obiettivo di ipotecare il passaggio del turno prima del ritorno a San Siro.