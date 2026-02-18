Tabanelli la più giovane a medaglia | Cresciuta nel rifugio senza tv e social Andavo a scuola a piedi o in sci anche nella bufera
Tabanelli ha conquistato la sua prima medaglia a soli 16 anni, vincendo il bronzo nel freestyle big air. La giovane atleta racconta di essere cresciuta in un rifugio senza televisione e social, dove per andare a scuola doveva sciare anche nella neve forte o nelle tempeste. Ogni giorno, percorreva a piedi o sugli sci il percorso difficile, affrontando condizioni estreme. La sua storia dimostra quanto impegno e determinazione possano portare lontano, anche partendo da situazioni difficili. Ora sogna di migliorarsi ancora.
Dal nostro inviato LIVIGNO - Maggiorenne da tre mesi, Flora Tabanelli quest'anno prenderà la maturità allo ski college in Val di Fassa, indirizzo artistico. È la più giovane medagliata di questi Giochi, la prima azzurra di sempre nello sci freestyle. Sta pranzando con la sorella Irene, pittrice: «anche lei praticava skicross, poi ha smesso per gli infortuni. Ora fa la maestra di sci e l'artista». Al fratello Miro ha dedicato il bronzo, vinto con un legamento lesionato del ginocchio destro. Ci racconti l'infanzia in rifugio di montagna. Com'è stato crescere così?«La migliore educazione che potessi avere, l'ho capito ora.
Flora Tabanelli: "Ho vissuto in un rifugio a 1.800 metri, senza tv né telefono. La migliore educazione che potessi avere"
