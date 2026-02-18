Svolta sul concorso vinto dal figlio dell’ex rettore di Verona Nocini tutto annullato | le modifiche in corso d’opera e il trucco dei requisiti

L’Università di Verona ha annullato il concorso vinto dal figlio dell’ex rettore Pier Francesco Nocini, Riccardo Nocini, a causa di modifiche impreviste e di sospetti di irregolarità nei requisiti. La decisione arriva dopo aver scoperto che i criteri di selezione erano stati cambiati durante il processo, favorendo il candidato. La facoltà ha sospeso temporaneamente tutte le procedure per approfondire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato polemiche tra gli studenti e il personale universitario. Ora si attende il nuovo svolgimento del concorso.

L’Università di Verona ha deciso di procedere con l’ annullamento d’ufficio del bando di concorso che aveva portato in cattedra il dottor Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore Pier Francesco Nocini. La decisione, comunicata oggi dall’ateneo, è il risultato di un’indagine interna avviata dall’attuale rettrice Chiara Leardini, che ha riscontrato anomalie insanabili nello svolgimento del bando. Il trucco della platea ammissibile. Dalle verifiche amministrative è emerso un netto contrasto tra la programmazione originaria dell’ateneo (approvata a febbraio 2024) e il bando deliberato dal Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili (Discom) nel giugno 2025.🔗 Leggi su Open.online

