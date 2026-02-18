Svolta nel caso dei sabotaggi ai treni C' è un arresto

Un uomo è stato arrestato ieri sera per aver sabotato i treni, causando ritardi e disagi ai pendolari. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva tagliato i cavi di alimentazione in diversi punti delle rotaie, tra cui una stazione periferica. Questo gesto ha provocato l’interruzione di alcuni collegamenti ferroviari proprio durante le ore di punta. La sua identificazione arriva dopo settimane di indagini e analisi delle telecamere di sorveglianza. La questione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Una svolta nella questione sabotaggi dei treni, che dall'apertura delle Olimpiadi sta colpendo dolosamente le reti ferroviarie. I carabinieri hanno arrestato un 20enne nel bolognese mentre collocava pietre sulle rotaie. Nella sua abitazione è stato rinvenuto materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto si apprende, il fermo è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia, sulla base di una segnalazione. L'accusa è di attentato alla sicurezza dei trasporti. L'attività di indagine è coordinata dal procuratore Paolo Guido. 🔗 Leggi su Iltempo.it

