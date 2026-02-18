Sviluppo energia e visione industriale | Taranto deve definire il proprio percorso
Il Centro Studi di CONFAPI Taranto ha evidenziato che le scelte energetiche e industriali di Taranto sono ancora poco chiare. La richiesta nasce dalla preoccupazione di imprese e cittadini, che vogliono conoscere il futuro della città. La mancanza di una direzione precisa ha alimentato dubbi su investimenti e sviluppo locale. Il documento sottolinea la necessità di un piano concreto per rilanciare l’industria e l’energia, evitando decisioni improvvise. La discussione si intensifica mentre Taranto cerca di trovare la propria strada.
Tarantini Time Quotidiano Ho letto con attenzione la nota del Centro Studi di CONFAPI Taranto che chiede un chiarimento definitivo sulla strategia energetica e industriale della nostra città. Condivido pienamente il punto centrale di quel documento: Taranto ha bisogno di uscire da una fase prolungata di incertezza e di dotarsi di una linea chiara e coerente. Il tema non è essere pro o contro una singola infrastruttura. Il tema è costruire una decisione chiara e motivata sul futuro energetico e industriale di Taranto, frutto di un percorso istituzionale trasparente e fondato su dati tecnici. Negli ultimi anni il dibattito pubblico si è spesso concentrato su annunci, contrapposizioni e procedure complesse che hanno richiesto tempi lunghi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
