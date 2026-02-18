Sud Italia | Proroga bilanci per comuni colpiti da maltempo più fondi e tempi per la ripresa

Il governo ha deciso di prorogare i bilanci dei comuni del Sud colpiti dal maltempo, per permettere loro di gestire meglio i danni. La misura riguarda le amministrazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito allagamenti e frane nelle ultime settimane. Con questa decisione, i municipi avranno più tempo e risorse per pianificare la ricostruzione e affrontare le emergenze. La proroga è stata approvata durante una riunione della Conferenza Unificata, che ha anche aumentato i fondi destinati agli interventi di pronto intervento.

Maltempo al Sud: Proroga dei Bilanci per Sostenere Comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Una Conferenza Unificata straordinaria ha approvato una misura volta a sostenere i comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpiti dalle recenti ondate di maltempo. L'iniziativa prevede la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, per consentire una gestione più efficace delle emergenze e una ripresa più rapida. La decisione, promossa dal sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, mira a snellire le procedure burocratiche e a fornire un respiro finanziario agli enti locali. Ricostruiamo insieme, Assif lancia la campagna di raccolta fondi per sostenere i comuni colpiti dal ciclone Harry. Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry. Emergenza maltempo, Brutto (FdI): Proroga bilanci fondamentale per aiutare i Comuni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, plaude alla convocazione di una Conferenza Unificata straordinaria per discutere la proroga dei bilanci di previsione. Bilanci enti locali, Gentile chiede proroga al 30 aprile. Il deputato FI sollecita il rinvio per i Comuni calabresi colpiti dal maltempo e alle prese con emergenze e carenza di personale.