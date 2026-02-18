Su il sipario | riapre il teatro Fellini

Il Teatro Fellini di Pontinia riapre le sue porte dopo mesi di chiusura, portando nuova vita alla città. La riapertura è motivata dalla fine dei lavori di restauro, che hanno riqualificato la struttura e migliorato gli impianti. Ora, il teatro può ospitare spettacoli di vario genere, attirando pubblico da tutta la regione. La comunità locale accoglie con entusiasmo questa notizia, sperando in una ripresa culturale significativa. La prima rappresentazione è prevista per questa sera, con un concerto di artisti emergenti.

Sul il sipario sul Teatro Fellini di Pontinia. Dopo un lungo periodo di chiusura il teatro riapre finalmente le sue porte restituendo alla città uno spazio simbolo di cultura, incontro e crescita collettiva. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa negli spazi del “Fellini di sopra” alla presenza del sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo, dell’assessora alla cultura Maria Rita D'Alessio, del direttore artistico del Teatro Pierluigi Polisena e del direttore tecnico Gianluca Panecaldo e dell’artista Martufello; in sala anche alcune delle compagnie del territorio, a testimonianza di un percorso condiviso e fortemente voluto dall’amministrazione e dagli operatori culturali del territorio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

