Un ragazzo spagnolo è stato aggredito e rapinato a Napoli, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un uomo nigeriano di 28 anni che aveva tentato di portargli via il telefono e alcuni effetti personali. Durante il blitz, i militari hanno trovato l’aggressore con ancora addosso gli oggetti rubati.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 28enne nigeriano per tentata rapina. A subire l’aggressione è uno studente spagnolo 24enne che sta percorrendo corso Umberto, a Napoli, per rientrare a casa. L’altra notte, poco dopo 4:45, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 28enne si è avvicinato ed ha aggredito alle spalle lo studente. Voleva i suoi soldi, e lo ha minaccia di morte. Dopo la sottrazione dello smartphone c’è stata anche una colluttazione. La vittima era in lacrime e il suo aggressore a pochi metri quando sono giunti carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Studente spagnolo aggredito e rapinato a Napoli

