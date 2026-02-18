Stefano De Martino ha trascorso San Valentino con una donna molto nota in televisione, diverso dalla consueta compagnia di Belen. La coppia ha condiviso una serata all’insegna della collaborazione e dell’amicizia, senza nascondere un legame che dura ormai da anni. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato il sorriso complice tra loro, durante un evento televisivo a cui hanno partecipato insieme.

Altro che fuga romantica o misteriosi rendez-vous: per Stefano De Martino questo San Valentino ha avuto il sapore della complicità professionale e dell’affetto di lunga data. Il conduttore è stato infatti fotografato sorridente e a braccetto con una delle figure più potenti e amate della televisione italiana. Nessun ritorno di fiamma, nessun gossip sentimentale: al suo fianco c’era Maria De Filippi, presenza fondamentale nel suo percorso artistico. Stefano De Martino e il suo San Valentino speciale. Lo scorso sabato i due sono stati avvistati insieme a pranzo in zona Prati, a Roma, in un momento che ha subito attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino sapete con chi ha passato San Valentino? Con la donna più famosa della tv (non è Belen!)

Chi sono tutte le ex famose di Stefano De Martino: da Emma Marrone (tradita con Belen) al gossip con Rocio Munoz MoralesQuesto testo presenta un’analisi delle relazioni passate di Stefano De Martino, focalizzandosi sulle sue ex famose e sul gossip che le ha coinvolte.

Affari Tuoi speciale San Valentino: Stefano De Martino in prima serata con tanti ospitiVenerdì sera, il quiz show Affari Tuoi torna in tv con una puntata speciale dedicata a San Valentino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.