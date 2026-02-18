Stefano De Martino sapete con chi ha passato San Valentino? Con la donna più famosa della tv non è Belen!

Da donnapop.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino ha trascorso San Valentino con una donna molto nota in televisione, diverso dalla consueta compagnia di Belen. La coppia ha condiviso una serata all’insegna della collaborazione e dell’amicizia, senza nascondere un legame che dura ormai da anni. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato il sorriso complice tra loro, durante un evento televisivo a cui hanno partecipato insieme.

Altro che fuga romantica o misteriosi rendez-vous: per Stefano De Martino questo San Valentino ha avuto il sapore della complicità professionale e dell’affetto di lunga data. Il conduttore è stato infatti fotografato sorridente e a braccetto con una delle figure più potenti e amate della televisione italiana. Nessun ritorno di fiamma, nessun gossip sentimentale: al suo fianco c’era Maria De Filippi, presenza fondamentale nel suo percorso artistico. Stefano De Martino e il suo San Valentino speciale. Lo scorso sabato i due sono stati avvistati insieme a pranzo in zona Prati, a Roma, in un momento che ha subito attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

stefano de martino sapete con chi ha passato san valentino con la donna pi249 famosa della tv non 232 belen
© Donnapop.it - Stefano De Martino sapete con chi ha passato San Valentino? Con la donna più famosa della tv (non è Belen!)

Chi sono tutte le ex famose di Stefano De Martino: da Emma Marrone (tradita con Belen) al gossip con Rocio Munoz MoralesQuesto testo presenta un’analisi delle relazioni passate di Stefano De Martino, focalizzandosi sulle sue ex famose e sul gossip che le ha coinvolte.

Affari Tuoi speciale San Valentino: Stefano De Martino in prima serata con tanti ospitiVenerdì sera, il quiz show Affari Tuoi torna in tv con una puntata speciale dedicata a San Valentino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stefano De Martino copia dalla sua insegnante, Maria De Filippi, e fa boom di ascolti.

Stefano De Martino e il suo San Valentino con Maria De Filippi. Il pranzo fuori e i gesti per i fan (che non passano inosservati)Maria De Filippi e Stefano De Martino a braccetto e sorridenti nel giorno di San Valentino. Lo scorso sabato, infatti, i due hanno pranzato insieme in un ristorante in zona Prati a Roma. Per la condut ... today.it

Stefano De Martino e Maria De Filippi paparazzati insieme a Roma/ Pranzo a San Valentino: cos’è successoStefano De Martino e Maria De Filippi sono stati paparazzati insieme a Roma, a San Valentino: passeggiata e pranzo, cos'è successo ... ilsussidiario.net