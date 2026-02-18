Stefano De Martino il suo San Valentino con lei! Quei gesti che non sono sfuggiti ai fan
Stefano De Martino ha trascorso un San Valentino con Maria De Filippi, un gesto che ha attirato l’attenzione dei fan. La coppia è stata sorpresa mentre usciva sorridente da un ristorante nel quartiere Prati di Roma, lontano dai riflettori. I due si sono mostrati affiatati e rilassati, scambiandosi sguardi complici. La scena ha confermato il legame tra i due, che spesso preferiscono mantenere riservata la loro vita privata. La loro uscita ha fatto il giro del web, alimentando le conversazioni tra gli ammiratori.
Il rito del sabato romano ha regalato un’immagine che profuma di stima e affetto profondo. In un San Valentino lontano dai riflettori della prima serata, Maria De Filippi e Stefano De Martino sono stati avvistati a braccetto, sorridenti, all’uscita di un ristorante nel cuore del quartiere Prati. Per la regina della TV è stato un sabato di lavoro come molti altri, trascorso tra sale di montaggio e registrazioni, interrotto però da un pranzo speciale con il presentatore che ha visto muovere i primi passi ben sedici anni fa. Stefano, che solitamente il fine settimana corre a Milano dal figlio Santiago, è rimasto eccezionalmente nella Capitale, probabilmente reduce dal successo della puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda il venerdì precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
C'è Posta per Te, Stefano De Martino commosso con Antonietta e i suoi figli: "Da papà capisco tutti quei gesti"Nella seconda puntata di C'è Posta Per Te 2026 si è conclusa con un momento toccante, quando Stefano De Martino si è emozionato con Antonietta e i suoi figli.
Stefano De Martino sorprende i fan con una foto del passato con Emma Marrone: lei reagisce cosìIl 17 gennaio 2026, Stefano De Martino ha condiviso sui social una foto risalente a qualche anno fa, in cui è ritratto al mare insieme a Emma Marrone, durante il periodo del loro rapporto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stefano De Martino: nel garage un'auto che vale una fortuna; Mattia, nipotino di Stefano De Martino, vestito come lo zio a Carnevale: la reazione (dolcissima) del conduttore; Stefano De Martino e Martina Miliddi? Il cuore della ballerina batte solo per il suo Spillo; Affari Tuoi, Stefano De Martino stupito dal look di Martina: nuovo regalo di matrimonio.
Sanremo, Stefano De Martino sogna l'Ariston ma Carlo Conti ha già il nome del suo successore: ecco chi saràSanremo 2026 debutterà su Rai1 tra meno di sette giorni e già si parla della prossima edizione. Carlo Conti ha confermato in più occasioni che l'anno prossimo non sarà conduttore e direttore artistico ... affaritaliani.it
Stefano De Martino verso il ritorno ad Amici? Il pranzo con Maria De Filippi alimenta i rumorStefano De Martino e Maria De Filippi, proprio in questi giorni sono stati paparazzati dal settimanale Chi nel quartiere Parti, dove il conduttore e la ... ilsipontino.net
Qualche giorno fa ho scritto di getto un articolo su San Valentino e su come la narrazione mitologica della “ricerca della nostra metà” sia, in realtà, una prospettiva da ribaltare completamente oggi. A una lettura sociale più generale, ho associato delle riflession facebook