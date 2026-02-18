Stefano De Martino ha trascorso un San Valentino con Maria De Filippi, un gesto che ha attirato l’attenzione dei fan. La coppia è stata sorpresa mentre usciva sorridente da un ristorante nel quartiere Prati di Roma, lontano dai riflettori. I due si sono mostrati affiatati e rilassati, scambiandosi sguardi complici. La scena ha confermato il legame tra i due, che spesso preferiscono mantenere riservata la loro vita privata. La loro uscita ha fatto il giro del web, alimentando le conversazioni tra gli ammiratori.

Il rito del sabato romano ha regalato un’immagine che profuma di stima e affetto profondo. In un San Valentino lontano dai riflettori della prima serata, Maria De Filippi e Stefano De Martino sono stati avvistati a braccetto, sorridenti, all’uscita di un ristorante nel cuore del quartiere Prati. Per la regina della TV è stato un sabato di lavoro come molti altri, trascorso tra sale di montaggio e registrazioni, interrotto però da un pranzo speciale con il presentatore che ha visto muovere i primi passi ben sedici anni fa. Stefano, che solitamente il fine settimana corre a Milano dal figlio Santiago, è rimasto eccezionalmente nella Capitale, probabilmente reduce dal successo della puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda il venerdì precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stefano De Martino, il suo San Valentino con lei! Quei gesti che non sono sfuggiti ai fan

