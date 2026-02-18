Stato bimbo non compatibile a trapianto

Il bambino non può ricevere un trapianto di cuore perché le sue condizioni non sono compatibili, secondo un consulto tra specialisti italiani. Durante le analisi, i medici hanno riscontrato che il suo stato di salute non permette l’intervento, anche dopo aver esaminato gli ultimi esami clinici. La decisione è stata comunicata alla Direzione Strategica, che ha informato il Centro Trapianti. Il bambino rimane sotto stretta osservazione in attesa di eventuali sviluppi. La situazione resta sotto controllo e si attende un aggiornamento.

16.15 "Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto". E' la conclusione cui è giunto il consulto tra esperti di tutta Italia che si occupano di trapianto di cuore pediatrico "Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che la Direzione Strategica ha provveduto a informare il Centro Trapianti. Ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento così difficile". Lo ha reso noto l' Azienda Ospedaliera dei Colli.

Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiatoUn bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.

Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

Bimbo con cuore danneggiato, la mamma: Il mio piccolo sta lottando

