Stato bimbo non compatibile a trapianto
Il bambino non può ricevere un trapianto di cuore perché le sue condizioni non sono compatibili, secondo un consulto tra specialisti italiani. Durante le analisi, i medici hanno riscontrato che il suo stato di salute non permette l’intervento, anche dopo aver esaminato gli ultimi esami clinici. La decisione è stata comunicata alla Direzione Strategica, che ha informato il Centro Trapianti. Il bambino rimane sotto stretta osservazione in attesa di eventuali sviluppi. La situazione resta sotto controllo e si attende un aggiornamento.
16.15 "Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto". E' la conclusione cui è giunto il consulto tra esperti di tutta Italia che si occupano di trapianto di cuore pediatrico "Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che la Direzione Strategica ha provveduto a informare il Centro Trapianti. Ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento così difficile". Lo ha reso noto l' Azienda Ospedaliera dei Colli.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiatoUn bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.
Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato
Bimbo con cuore danneggiato, la mamma: Il mio piccolo sta lottando
Argomenti discussi: Bimbo trapiantato, c'è nuovo cuore. Esperti valuteranno compatibilità; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Un team di esperti deciderà oggi sul trapianto di un cuore nuovo al bimbo; Bimbo trapiantato a Napoli, il nuovo cuore che viene del nord. Il chirurgo della prima operazione chiede di ripetere l’intervento.
Bimbo col cuore bruciato, si valuta la compatibilità: chi è il donatore, la lista d'attesa e le incognitePrima di decidere se procedere con il trapianto al bimbo col cuore bruciato si devono esaminare diversi parametri, c'è il rischio di conflitto ... virgilio.it
Fiato sospeso per il bimbo di Napoli, oggi gli esperti valuteranno se il nuovo cuore è compatibilePatrizia Mercolino, la mamma del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai medici dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato in gravi condizioni: c ... tg.la7.it
CRONACA - Bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato: c'è una flebile speranza. Oggi consulto di esperti a Napoli facebook
La madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata all'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile #ANSA x.com