starmer trump discussed russia ukraine iran after geneva talks downing street says

Keir Starmer ha chiamato Donald Trump martedì sera per discutere della situazione tra Russia e Ucraina, oltre alle tensioni con l’Iran, dopo i colloqui di Ginevra. Durante la conversazione, hanno analizzato le recenti mosse militari e le possibili risposte diplomatiche, cercando di capire come coordinare eventuali azioni future.

Feb 18 (Reuters) - British Prime Minister Keir Starmer spoke to U.S. President Donald Trump on Tuesday night about U.S.-mediated Russia-Ukraine peace talks in Geneva, as well as talks between the U.S. and Iran on their nuclear dispute, a Downing Street spokesperson said. Starmer also discussed Gaza with Trump and stressed on the importance of securing further access for humanitarian aid, the spokesperson said. Negotiators from Ukraine and Russia concluded the first of two days of the U.S.-mediated peace talks in Geneva on Tuesday, with Trump pressing Kyiv to act fast to reach a deal. 18 febbraio (Reuters) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump martedì sera dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti a Ginevra e dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sulla loro disputa nucleare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

