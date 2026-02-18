Stand up per Medici del Mondo

Medici del Mondo organizza stasera uno spettacolo di stand-up comedy all’Elfo Puccini per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sui loro progetti umanitari. La seconda edizione di “Stand up for your health!” inizia alle 21, portando risate e solidarietà nel cuore di Milano. L’evento coinvolge comici noti e volontari che vogliono sostenere le attività dell’organizzazione, presente in più di 70 paesi e in Italia con servizi di assistenza sanitaria. Un modo diverso per unire divertimento e impegno sociale.

Risate e solidarietà stasera all’ Elfo Puccini. Il teatro di corso Buenos Aires ospiterà infatti dalle 21 la seconda edizione di “ Stand up for your health! “, lo spettacolo di stand up comedy promosso da Medici del Mondo, l’organizzazione medico-umanitaria che porta assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili in Italia e in oltre 70 Paesi, denuncia le ingiustizie e promuove il cambiamento sociale. A dirigere la serata e protagonista sul palco sarà Laura Formenti, stand up comedian tra le più apprezzate in Italia e ambassador di Medici del Mondo. Insieme a lei, un cast scelto tra le nuove e consolidate realtà della comicità italiana: da Debora Villa a Annagaia Marchioro, da Alessandro Ciacci a Carmine Del Grosso, Elena Di Cioccio e Vittorio Pettinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stand up per Medici del Mondo Artigiano in Fiera, inaugurato stand del TrentinoL'Artigiano in Fiera di Milano apre le sue porte con un nuovo spazio dedicato al Trentino. Leggi anche: Un giro allo stand di Red Star Press: trionfo del comunismo e minacce al cronista del Secolo The Shootist & Other True Crime Stories | FBI Files Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stand up per Medici del Mondo; Stand up for your health!, spettacolo comico a favore di Medici del Mondo; Cosa fare a Milano oggi 18 febbraio: Carmen al Teatro Lirico e Grandson ai Magazzini Generali; La missione dell’Aido: Coinvolgere i giovani per far comprendere l’importanza del dono. Stand up per Medici del MondoRisate e solidarietà stasera all’Elfo Puccini. Il teatro di corso Buenos Aires ospiterà infatti dalle 21 la seconda edizione ... ilgiorno.it Stand up for your health!, spettacolo comico a favore di Medici del MondoGiovedì 18 febbraio 2026 alle ore 21.00 il Teatro Elfo Puccini di Milano (corso Buenos Aires 33) si accende di comicità e solidarietà con la seconda edizione di Stand up for your health!, lo spettacol ... mentelocale.it Nuova edizione del corso HALS – Hyperbaric Advanced Life Support Bologna, 2 maggio 2026 Il corso HALS è dedicato alla gestione delle emergenze-urgenze in camera iperbarica ed è rivolto a medici e infermieri impegnati nell’attività clinica iperbarica. facebook