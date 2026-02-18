Il Teatro Stabile di Catania presenta lo spettacolo “Le Volpi” alla Sala Futura, che si svolge dal 20 al 22 febbraio 2026. La commedia, scritta da Lucia Franchi e Luca Ricci, porta in scena un racconto ambientato in un piccolo villaggio di montagna, dove un equivoco tra due personaggi scatena una serie di eventi sorprendenti. La regia di Luca Ricci dà vita a una rappresentazione intensa e coinvolgente, prodotta da CapoTrave – Infinito SRL.

In scena Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato, protagonisti di un testo che è stato nella terna dei finalisti ai Premi Ubu 2024 nella categoria “nuovo testo italianoscrittura drammaturgica”. Ambientato nell’ombra di una sala da pranzo, in una domenica di agosto assolata e immobile, Le Volpi mette a fuoco un incontro apparentemente ordinario: due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro si ritrovano all’ora del caffè, mentre tutto intorno il pensiero corre già al mare e alle vacanze. Ma restano ancora da sistemare alcune faccende, accordi da stringere e favori da distribuire.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

