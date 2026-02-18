Spesa farmaceutica il presidente Aifa a Schillaci

Il presidente dell’Aifa ha chiesto al ministro Schillaci di ridurre i costi farmaceutici, perché il sistema sanitario italiano potrebbe non reggere a lungo. La richiesta arriva in un momento in cui le spese per i farmaci crescono più velocemente di quanto previsto, mettendo sotto pressione il bilancio pubblico. La preoccupazione principale è che senza interventi, la spesa farmaceutica potrebbe compromettere servizi essenziali per i cittadini.

Spesa farmaceutica, l’Aifa chiede tagli al Governo: la sostenibilità del sistema sanitario a rischio. Roma, 17 febbraio 2026 – La spesa farmaceutica torna al centro del dibattito politico e sanitario italiano. Il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Robert Nisticò, ha comunicato al Ministro della Salute le difficoltà crescenti nel conciliare l’accesso a farmaci innovativi con la necessità di contenere i costi, aprendo uno scenario di possibili tagli lineari. La lettera, che emerge in un contesto di crescente tensione interna all’agenzia, solleva interrogativi sull’accesso ai medicinali e sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “misure correttive” all’AifaIl ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita della spesa farmaceutica, che sta superando ogni previsione. Spesa farmaceutica, dura lettera di Schillaci ai vertici AifaIl ministro della Salute ha scritto una lettera dura ai vertici dell’Aifa, chiedendo chiarimenti sulla spesa farmaceutica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede spiegazioni urgenti ad Aifa; Schillaci: altolà sulla corsa della spesa farmaceutica, Aifa metta un freno; Farmaci. Schillaci chiede chiarimenti urgenti ai vertici dell'Aifa sul boom della spesa. Le criticità sono significative. Compromessa la credibilità; Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede chiarimenti all'Aifa. Spesa farmaceutica, il presidente Aifa a Schillaci: Se vuoi risparmiare decidi tagli lineariContinuano le polemiche, segnalate anche dal cda dell’agenzia del farmaco, sui medicinali. In una lettera al ministro alla Salute, Robert Nisticò si difende: ... repubblica.it Aifa. Ecco la risposta di Nisticò a Schillaci: Compito Agenzia è trovare equilibrio tra diritto alla salute e sostenibilità spesa farmaceuticaIl presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco risponde al Ministro della Salute che aveva chiesto chiarimenti sul boom della spesa. quotidianosanita.it #Aifa. Ecco la risposta di Nisticò a Schillaci: “Compito Agenzia è trovare equilibrio tra diritto alla salute e sostenibilità spesa #farmaceutica” quotidianosanita.it/governo-e-parl… x.com Si parla di spesa farmaceutica, salute mentale e del caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato facebook